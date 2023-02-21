Общество

Борис Елкин: Новый руководитель банно-прачечного комбината вскрыл много интересного

О состоянии псковского банно-прачечного комбината после смены руководства рассказал глава города Пскова Борис Елкин в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Новый руководитель пришел. Он вскрыл много интересного на предприятии, в том числе отчасти нечистоплотность определенных людей. Правоохранительная история есть, и этим вопросом мы занимаемся. На самом деле есть ряд недополученных доходов предприятия. Есть определенная договоренность с ресурсоснабжающими организациями в части взаимодействия, чтобы не было таких историй, как отключили отопление, отключили воду. Работаем над доходной частью и надеюсь, что нам получится путем выявления ряда факторов ее увеличить. Никакие бани мы закрывать не планируем», – объяснил Борис Елкин.

Глава города уточнил, что с учетом новых вводных планируется провести аудит и посмотреть, где бани были бы прибыльны, где нет, посмотреть, как работают персонал.

«Первостепенная задача – вывести предприятие из пика предбанкротства. Пока у нас это, я считаю, получается. Все равно необходимы будут финансовые вливания в него. Но в первую очередь надо разобраться со всеми старыми долгами, а потом будем уже инвестировать в развитие», – подчеркнул Борис Елкин.

Напомним, 14 ноября 2022 года руководителем банно-прачечного комбината был назначен Олег Аникеев. Глава города поставил перед новым руководителем муниципального предприятия задачу в первую очередь обеспечить социальную функцию комбината.

Смотрите также Руководителем банно-прачечного комбината в Пскове стал Олег Аникеев

Ранее эту должность занимал депутат Псковской городской Думы шестого созыва Сергей Колосов, летом он перешёл на работу в Ледовый дворец Пскова.