Борис Елкин: Новый руководитель банно-прачечного комбината вскрыл много интересного

О состоянии псковского банно-прачечного комбината после смены руководства рассказал глава города Пскова Борис Елкин в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Глава города уточнил, что с учетом новых вводных планируется провести аудит и посмотреть, где бани были бы прибыльны, где нет, посмотреть, как работают персонал.
«Первостепенная задача – вывести предприятие из пика предбанкротства. Пока у нас это, я считаю, получается. Все равно необходимы будут финансовые вливания в него. Но в первую очередь надо разобраться со всеми старыми долгами, а потом будем уже инвестировать в развитие», – подчеркнул Борис Елкин.
Напомним, 14 ноября 2022 года руководителем банно-прачечного комбината был назначен Олег Аникеев. Глава города поставил перед новым руководителем муниципального предприятия задачу в первую очередь обеспечить социальную функцию комбината.
Ранее эту должность занимал депутат Псковской городской Думы шестого созыва Сергей Колосов, летом он перешёл на работу в Ледовый дворец Пскова.