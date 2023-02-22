Владимир Кузь: 23 февраля – значимая дата для России и Псковской области

С Днём защитника Отечества поздравил жителей Псковского и Гдовского районов депутат Псковского областного Собрания, заместитель председателя парламентского комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию, заместитель директора по производству ООО «СпецДор 60» Владимир Кузь.
Как и десятилетия назад, 23 февраля ассоциируется с мужеством и стойкостью человеческого характера, силой духа и преданностью Родине, отметил Владимир Кузь.
«Мы бережно храним память о подвигах наших предков и героических поступках наших современников. Нынешнее поколение защитников Отечества с честью продолжает заложенные традиции. Желаю благополучия, крепкого здоровья, стойкости духа, удачи в осуществлении планов и выполнения поставленных задач. С праздником вас, уважаемые защитники Отечества!» - поздравил он.