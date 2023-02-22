Общество

Владимир Кузь: 23 февраля – значимая дата для России и Псковской области

С Днём защитника Отечества поздравил жителей Псковского и Гдовского районов депутат Псковского областного Собрания, заместитель председателя парламентского комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию, заместитель директора по производству ООО «СпецДор 60» Владимир Кузь.

«23 февраля – значимая дата для России и Псковской области. Принято считать, что в 1918 году в этот день образовалась Красная Армия. Тогда же под Псковом и Нарвой войска остановили наступление германских войск. От всей души поздравляю с Днем защитника Отечества! Это праздник отваги, воинской доблести и бескорыстного подвига многих поколений нашей страны. Не случайно он имеет богатую и славную историю», - сказал Владимир Кузь.

Как и десятилетия назад, 23 февраля ассоциируется с мужеством и стойкостью человеческого характера, силой духа и преданностью Родине, отметил Владимир Кузь.

«Мы бережно храним память о подвигах наших предков и героических поступках наших современников. Нынешнее поколение защитников Отечества с честью продолжает заложенные традиции. Желаю благополучия, крепкого здоровья, стойкости духа, удачи в осуществлении планов и выполнения поставленных задач. С праздником вас, уважаемые защитники Отечества!» - поздравил он.