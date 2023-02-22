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Общество

Продолжается прием заявок на лучший эскиз памятного знака при въезде в Печоры

22.02.2023 17:40|ПсковКомментариев: 0

В рамках подготовки к празднованию 550-летия со дня основания Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря и слободы Печоры продолжается конкурс на лучший эскизный проект нового памятного знака при въезде в город. В нем могут принять участие юридические и физические лица, в том числе творческие коллективы, инициативные группы и организации, ведущие архитектурную, художественную и просветительскую деятельность. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в пресс-службе правительства Псковской области. 

Призовой фонд конкурса составляет 220 тысяч рублей: 100 тысяч рублей за первое место, 70 тысяч рублей за второе и 50 тысяч рублей за третье. Заявочная кампания продлится еще неделю.

Заявки на участие в конкурсе вместе с эскизными проектами и прилагаемыми к ним материалами принимаются на электронную почту gorod@pechory.reg60.ru.

Напомним, в Псковской области идет активная подготовка к празднованию в этом году 550-летия со дня основания Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря и слободы Печоры. При поддержке федерального центра будет реализован ряд мероприятий по благоустройству и развитию общественных городских пространств, модернизации коммунальной и социальной инфраструктуры, улучшения транспортной доступности.

Теги: #печоры
Источник: Псковская Лента Новостей
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