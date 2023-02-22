Общество

Диетолог посоветовала пожилым людям отказаться от привычных сортов сыра

Диетолог посоветовала пожилым людям отказаться от привычных сортов сыра в пользу творожных. Это объясняется тем, что в этих сортах меньше соли и жира, поэтому они полезнее для пожилых людей. Например, если в обычных сырах до 45-50% жира, то в творожных – всего 15–20%.

«Сыр полезен, так как содержит кальций и белок. Но некоторым людям лучше отказаться от привычных сортов этого продукта и сделать выбор в пользу творожного или рассольного сыра», - говорит врач.

Диетолог напомнила, что соль, содержащаяся в сыре, может задерживать жидкость в организме, что вызывает повышение давления, сбивает метаболические процессы. Жир в свою очередь может стать причиной атеросклероза, повышения холестерина и вызвать ожирение, пишет RuNews24.