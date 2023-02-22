Общество

В учреждениях уголовно-исполнительной системы отметили День защитника Отечества

Во всех учреждениях, подведомственных УФСИН России по Псковской области, прошли праздничные мероприятия, посвященные предстоящему празднованию Дня защитника Отечества. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении.

Фото здесь и далее: УФСИН России по Псковской области

По традиции сотрудники УФСИН возлагают гирлянды и цветы к памятным монументам, отдавая дань памяти погибшим воинам, в разное время защищавшим Родину, а женские коллективы чествуют своих коллег, привнося нотку радости в череду служебных будней.

22 февраля начальник УФСИН России по Псковской области принял участие в торжественном ритуале у Могилы Неизвестного солдата в Пскове. В составе официальной делегации, которую возглавил губернатор региона Михаил Ведерников, Алексей Емельянов возложил памятные гвоздики к стеле у Вечного огня и под звуки метронома почтил память павших защитников Отечества минутой молчания.

Подобные мероприятия состоялись в поселке Идрица Себежского района и селе Серёдка Псковского района. Представители ИК-3 в составе знамённой группы, поискового отряда «Идрицкий» и ветеранской организации поклонились подвигу воинов – защитников страны, став участниками районных событий. Сотрудники ИК-4 чествовали солдат, освободивших село Серёдка 23 февраля 1944 года. Участие в митинге и возложение цветов к памятнику Героям Великой Отечественной войны – ежегодная традиция для учреждения.

Праздничные поздравления подготовили дети сотрудников уголовно-исполнительной инспекции. Они нарисовали красочные газеты и открытки, изобразив своих пап самыми смелыми и мужественными воинами. Это стало настоящим сюрпризом в предпраздничный морозный день для мужской половины УИИ. Принятие присяги молодыми сотрудниками в ИК-2 приурочили ко Дню защитника Отечества.

«Небольшие творческие поздравления для коллег-мужчин были организованы женскими коллективами всех подведомственных учреждений. Беспроигрышная лотерея, видеопрезентации, небольшие спортивные состязания и подготовленные своими руками сувениры с символикой 23 февраля порадовали мужчин. В этот день никто не остался без женского внимания и приятных эмоций», - добавили в пресс-службе.