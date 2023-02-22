Общество

Умерла педагог великолукского филиала ПГУПС Галина Смирнова

Педагог великолукского филиала ПГУПС Галина Смирнова скоропостижно ушла из жизни. Об этом написали на странице учебного заведения в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Великолукский филиал ПГУПС | «ВКонтакте»

Свою трудовую деятельность на железнодорожном транспорте Галина Смирнова начала дежурным по парку станции Великие Луки.В последующие годы работала начальником технической конторы, инженером станции Великие Луки. В 1981 году окончила ЛИИЖТ по специальности «Эксплуатация железных дорог» с присвоением квалификации инженер по эксплуатации железных дорог. С 1986 года Галина Смирнова работала в Великолукском техникуме железнодорожного транспорта имени К. С. Заслонова преподавателем дисциплины: «Организация движения», председателем цикловой комиссии профильной специальности.

За добросовестный труд на железнодорожном транспорте, большой вклад в работу по подготовке специалистов для Октябрьской железной дороги была награждена почетной грамотой МПС. «Галина Петровна выучила и воспитала не одно поколение специалистов-движенцев на Октябрьской железной дороге. Все свои силы и знания она отдавала своим ученикам», - отметил коллектив великолукского филиала ПГУПС.