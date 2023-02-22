Общество

Борис Елкин поздравил псковских десантников с вручением боевых знамён

Глава города Борис Елкин поздравил псковских десантников с вручением боевых знамён. Об этом он написал в своём Telegram-канале.

«Георгиевское знамя - особая награда, символ и воинская реликвия, олицетворение чести, доблести, славы и боевых традиций. Поздравляю военнослужащих с этим знаменательным событием и желаю успехов в службе! Пусть жизнь будет мирной, без потерь и трагедий! А дома всегда ждет и поддерживает семья!», – отметил Борис Елкин.

Торжественная церемония вручения георгиевских знамен гвардейскому Торуньскому десантно-штурмовому полку и отдельному танковому батальону Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения состоялась в Пскове сегодня, 23 февраля.