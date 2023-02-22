Общество

Иммунолог призвал защититься от клещей заранее

Готовиться к весеннему пику активности клещей лучше начинать до того, как закончится зима, заявил доктор медицинских наук, иммунолог, заведующий лабораторией вакцинопрофилактики ФГБУ НИИ вакцин и сывороток им. И. И. Мечникова Михаил Костинов.

Во многих регионах России в апреле начинается сезон активности клещей, которые являются переносчиками опасной инфекции. Предотвратить заражение клещевым энцефалитом (вирусное заболевание, поражающее центральную нервную систему) можно с помощью вакцинации, отметил Костинов. По его словам, завершить курс, состоящий из двух этапов, желательно за месяц до появления клещей.

«Вакцинацию от клещевого энцефалита нужно пройти чем раньше, тем лучше, чтобы курс был завершен примерно за месяц до начала оживления клещей. Когда начинается весна, клещи активизируются, и они при этом голодные (возбудитель энцефалита проникает в организм при укусе клеща. — прим. ред.). Прививка делается в два этапа — две дозы с интервалом один месяц», — добавил Костинов в интервью радио Sputnik.

Существует ускоренная схема иммунизации, при которой вторая доза препарата вводится через две недели после первой, продолжил эксперт. Обычно она применяется в тех случаях, когда человек собирается поехать в эндемичный по клещевому энцефалиту регион, где членистоногие уже активизировались, уточнил он.

«Если вы живете в регионе, эндемичном по клещевому энцефалиту, или собираетесь туда поехать, вы обязательно должны пройти вакцинацию», — подчеркнул Костинов.

Кроме того, он рекомендует принять эту меру предосторожности людям, которые живут рядом с парком или лесом.

«Если у вас дача находится в лесу и вы знаете, что обычно там много клещей, или вы живете рядом с парком, я думаю, прививка тоже не помешает», — посоветовал Костинов.

В российских поликлиниках вакцина от клещевого энцефалита есть, заключил он.