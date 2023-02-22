Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
«Псковэнергосбыт» режим работы в праздники
Политические итоги-2022
построй дом своей мечты
готовимся к праздникам
Для здоровья трудящихся
100 псковских миллионеров
возможности для рекламы
Защита для псковских предпринимателей
рейтинг-2022 100 влиятельных псковичей
четыре способа купить квартиру
Господин Рейтингомер
Оазис здоровья под Псковом
«Европа Плюс» 15 лет лидерства
Подарки к 23 февраля
в Кремль платно
 
 
 
ещё Общество 22.02.2023 17:520 23-градусные морозы ожидаются в Псковской области в День защитника Отечества 24.02.2023 09:220 Иммунолог призвал защититься от клещей заранее 24.02.2023 09:000 Россиянам рассказали, кому повысят пенсии с 1 марта 23.02.2023 22:150 Ленин, Юпитер, Луна и Венера: снимками скопления небесных тел делятся псковские астрономы в Сети 23.02.2023 22:100 Борис Елкин поздравил псковских десантников с получением боевых знамён 23.02.2023 22:050 Потерявшего память мужчину нашли в Пскове живым
 
 
 
Самое популярное 21.02.2023 09:272 Мужчина зашёл в ларёк в Пскове и умер  17.02.2023 16:106 Михаил Ведерников: Никаких оснований для эвакуации нет и не предвидится 20.02.2023 10:530 Опубликованы фотографии с места лобового столкновения автомобилей в Псковском районе 22.02.2023 09:212 Месть за правосудие: почему автомобили псковского прокурора и адвоката вспыхнули в Пскове 22.02.2023 08:132 Покупателей предупредили о «мертвых» полках в магазинах
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Иммунолог призвал защититься от клещей заранее

24.02.2023 09:22|ПсковКомментариев: 0

Готовиться к весеннему пику активности клещей лучше начинать до того, как закончится зима, заявил доктор медицинских наук, иммунолог, заведующий лабораторией вакцинопрофилактики ФГБУ НИИ вакцин и сывороток им. И. И. Мечникова Михаил Костинов.

Во многих регионах России в апреле начинается сезон активности клещей, которые являются переносчиками опасной инфекции. Предотвратить заражение клещевым энцефалитом (вирусное заболевание, поражающее центральную нервную систему) можно с помощью вакцинации, отметил Костинов. По его словам, завершить курс, состоящий из двух этапов, желательно за месяц до появления клещей.

«Вакцинацию от клещевого энцефалита нужно пройти чем раньше, тем лучше, чтобы курс был завершен примерно за месяц до начала оживления клещей. Когда начинается весна, клещи активизируются, и они при этом голодные (возбудитель энцефалита проникает в организм при укусе клеща. — прим. ред.). Прививка делается в два этапа — две дозы с интервалом один месяц», — добавил Костинов  в интервью радио Sputnik.

Существует ускоренная схема иммунизации, при которой вторая доза препарата вводится через две недели после первой, продолжил эксперт. Обычно она применяется в тех случаях, когда человек собирается поехать в эндемичный по клещевому энцефалиту регион, где членистоногие уже активизировались, уточнил он.

«Если вы живете в регионе, эндемичном по клещевому энцефалиту, или собираетесь туда поехать, вы обязательно должны пройти вакцинацию», — подчеркнул Костинов.

Кроме того, он рекомендует принять эту меру предосторожности людям, которые живут рядом с парком или лесом.

«Если у вас дача находится в лесу и вы знаете, что обычно там много клещей, или вы живете рядом с парком, я думаю, прививка тоже не помешает», — посоветовал Костинов.

В российских поликлиниках вакцина от клещевого энцефалита есть, заключил он.

Теги: #клещи
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Нужны ли советники по воспитанию в российских школах?
В опросе приняло участие 153 человека
24.02.2023, 09:220 Иммунолог призвал защититься от клещей заранее 24.02.2023, 09:000 Россиянам рассказали, кому повысят пенсии с 1 марта 23.02.2023, 22:220 Экс-премьер Британии Джонсон рассматривает себя в качестве кандидата на пост генсека НАТО 23.02.2023, 22:150 Ленин, Юпитер, Луна и Венера: снимками скопления небесных тел делятся псковские астрономы в Сети
23.02.2023, 22:100 Борис Елкин поздравил псковских десантников с получением боевых знамён 23.02.2023, 22:050 Потерявшего память мужчину нашли в Пскове живым 23.02.2023, 21:422 Олег Брячак: Послание президента зарядило позитивом и дало импульс для работы 23.02.2023, 21:300 Поэзию русского народного костюма запечатлел студент Псковского колледжа искусств
23.02.2023, 21:040 Ещё 39 человек заразились коронавирусом в Псковской области за сутки 23.02.2023, 20:430 Юбилейный концерт заслуженного деятеля искусств Татьяны Лаптевой пройдёт в Пскове 1 марта 23.02.2023, 20:230 Видеоигры предложили маркировать по-новому в России 23.02.2023, 20:020 Исполнилось 110 лет со дня рождения участника боев за освобождение Пскова Константина Шестака
23.02.2023, 19:530 День защитника Отечества отметили в Псковском филиале Академии ФСИН России 23.02.2023, 19:190 Активистки Союза женщин России привезли 200 килограммов пирогов военным в псковский госпиталь 23.02.2023, 18:530 Страдающий потерей памяти пскович вышел из дома в шлёпанцах и пропал 23.02.2023, 18:180 В учреждениях уголовно-исполнительной системы отметили День защитника Отечества
23.02.2023, 18:010 Псковские росгвардейцы победили в областных соревнованиях по гиревому спорту 23.02.2023, 17:400 «Экопром» поздравил жителей региона с Днем защитника Отечества 23.02.2023, 17:230 Предложение добавлять баллы при поступлении в вузы отслужившим срочную службу оценил Олег Грицаев 23.02.2023, 17:050 «Беседка»: Дмитрий Белюков о депутатской деятельности, Олимпийском движении и 80-летии подвига Матросова. ВИДЕО
23.02.2023, 17:040 Памятный митинг состоялся в Великих Луках. ФОТО 23.02.2023, 16:310 Предпринимателей защитят от необоснованного заключения под стражу 23.02.2023, 16:090 «Собственной персоной»: Олег Грицаев о Дне защитника Отечества, годовщине СВО и послании президента. ВИДЕО 23.02.2023, 16:021 Правила хранения уже приготовленных блинов перечислили россиянам
23.02.2023, 15:450 Олег Грицаев о фонде поддержки участников СВО 23.02.2023, 15:300 Игорь Иванов: 23 февраля - праздник мужества, благородства и чести 23.02.2023, 15:120 Вокруг подвига Александра Матросова в Великих Луках выстроена планомерная работа – краевед 23.02.2023, 14:501 24-градусные морозы ожидаются в Псковской области
23.02.2023, 14:340 Возврат к двухлетней срочной службе в армии не повлияет на желание служить – Олег Грицаев 23.02.2023, 14:230 Борис Елкин поздравил псковичей с Днем защитника Отечества 23.02.2023, 14:080 Вручение боевых знамен десантникам в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ 23.02.2023, 14:000 «Собственной персоной»: Олег Грицаев о Дне защитника Отечества, годовщине СВО и послании президента
23.02.2023, 13:501 Дорожный знак упал на перекрестке улиц Некрасова и Советской в Пскове 23.02.2023, 13:450 Олег Грицаев: Призвать в армию стоящих на бирже труда – глупость 23.02.2023, 13:400 В Крыму взломали эфиры двух радиостанций 23.02.2023, 13:300 Участникам СВО предоставят право на беспошлинное восстановление утраченных документов
23.02.2023, 13:080 Видеопроект о прогулках по великолукским улицам надо продолжать - Дмитрий Белюков 23.02.2023, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Собственной персоной» с депутатом Олегом Грицаевым 23.02.2023, 12:590 Водителей в России начнут проверять на опьянение по-новому 23.02.2023, 12:310 По своей инициативе выходить из Олимпийского движения неразумно – директор Музея спорта Псковского края
23.02.2023, 12:200 В Москве оцепили посольство из-за подозрительного пакета 23.02.2023, 12:090 Владимир Кузь: 23 февраля – значимая дата для России и Псковской области 23.02.2023, 12:021 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» с депутатом и краеведом Дмитрием Белюковым 23.02.2023, 11:591 Пилот упавшего в Белгородской области военного самолета погиб
23.02.2023, 11:451 У каких женщин выше шансы забеременеть двумя и более детьми, рассказала акушер 23.02.2023, 11:350 «Собственной персоной»: Олег Грицаев о Дне защитника Отечества, годовщине СВО и послании президента 23.02.2023, 11:340 Заложенный дверной проем обнаружили при реставрации церкви в Псково-Печерском монастыре 23.02.2023, 11:260 Военный самолет упал в Белгородской области
23.02.2023, 11:100 Светофор не работает на площади Ленина в Пскове 23.02.2023, 11:010 Александр Борисов: Сегодня мы вспоминаем и чтим тех, кому обязаны мирным небом 23.02.2023, 10:430 «Беседка»: Дмитрий Белюков о депутатской деятельности, Олимпийском движении и 80-летии подвига Матросова 23.02.2023, 10:190 «Разгуляй»: традиции четвертого дня Масленицы
23.02.2023, 10:080 20 кур и трех уток спасли при пожаре в Печорах 23.02.2023, 09:520 В России установилась погодная противофаза 23.02.2023, 09:300 Александр Котов: День защитника Отечества всегда был больше, чем профессиональный праздник 23.02.2023, 09:280 МИД РФ заявил о готовности к достижению целей СВО политико-дипломатическим путем
23.02.2023, 09:250 Косметолог назвала способы избежать раннего старения 23.02.2023, 09:170 Михаил Ведерников поздравил жителей Псковской области с Днем защитника Отечества 23.02.2023, 09:172 Запуск первой в истории современной России миссии на Луну запланировали на 13 июля 23.02.2023, 09:010 Каждые две минуты в мире умирает женщина во время беременности - ВОЗ
23.02.2023, 09:001 День защитника Отечества отмечают в России 22.02.2023, 22:003 40% россиянок в качестве подарка на 23 февраля планируют приготовить праздничный ужин – ВЦИОМ 22.02.2023, 21:402 Многочисленные нарушения выявили в пыталовском доме-интернате для престарелых 22.02.2023, 21:204 Диетолог посоветовала пожилым людям отказаться от привычных сортов сыра
22.02.2023, 21:000 Сильнейших спортсменов-лыжников определили среди сотрудников УФСИН в Псковской области 22.02.2023, 20:542 Псковичка ударила невестку банкой по голове 22.02.2023, 20:480 Псковские приставы поздравили ветерана из Бежаницкого района 22.02.2023, 20:401 Врач-невролог назвала возраст, в котором человеку требуется меньше всего сна
22.02.2023, 20:370 «Лэнд-лиз» обсудят во время Александро-Невских бесед 22.02.2023, 20:201 Пскович предстанет перед судом за повторное вождение в нетрезвом виде 22.02.2023, 20:000 Работавшего на рынке в 90-е брата ищет сестра в Псковской области 22.02.2023, 19:570 Умерла педагог великолукского филиала ПГУПС Галина Смирнова
22.02.2023, 19:400 Юбилейную медаль «ХХ лет рабоче-крестьянской Красной армии» продемонстрировал псковский музей 22.02.2023, 19:320 Советы псковичам: как с пользой провести длинные выходные 22.02.2023, 19:201 Печь блины на растительном молоке для снижения калорийности рекомендовал диетолог 22.02.2023, 19:100 Прокуратура проконтролировала обеспечение безопасности движения поездов в Дновском районе
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru