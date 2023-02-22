Общество

Турнир по подледной рыбалке стартовал Маево

Профсоюзный турнир по подледной рыбалке стартовал Маево. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе псковского областного совета профессиональных союзов.

Фото: пресс-служба псковского областного совета профессиональных союзов

Сегодня на базе пансионата «Маево» стартовали международные профсоюзные соревнования по подледной рыбной ловле Санкт-Петербург-Витебского региона Октябрьской железной дороги.Открыли турнир председатель псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов и заместитель председателя Дорпрофжел на ОЖД Алексей Белов.

«Открыли международные профсоюзные соревнования по рыбной ловле в пансионате Маево. Это важное мероприятие, которое позволит укрепить командный дух профсоюзов, обсудить в неформальной обстановке многие насущные вопросы и даже наметить план совместных действий в нескольких направлениях. Профсоюзные команды сформированы. Всего на турнир приехало 120 участников! Победа будет за нами!», отметил Игорь Иванов.