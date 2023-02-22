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Общество

Ещё 17 человек заразились коронавирусом в Псковской области

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Ещё 17 человек заразились COVID-19 в Псковской области, всего - 126 955. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале правительства региона. Выздоровело от заболевания 124 547 человека, за сутки – 19 пациент. Число летальных случаев остается неизменным – 1965. Статистика заболеваемости по муниципалитетам: Псков - 41899/14

Великие Луки - 18313/0

Бежаницкий район - 1631/0

Великолукский район - 2875/0

Гдовский район - 2261/0

Дедовичский район - 3114/0

Дновский район - 1028/0

Красногородский район - 1147/0

Куньинский район - 1074/0

Локнянский район - 1230/0

Невельский район - 5708/0

Новоржевский район - 1359/0

Новосокольнический район - 3326/0

Опочецкий район - 3865/0

Островский район - 6117/0

Палкинский район - 1286/0

Печорский район - 3019/3

Плюсский район - 1999/0

Порховский район - 4595/0

Псковский район - 9771/0

Пустошкинский район - 1610/0

Пушкиногорский район - 1827/0

Пыталовский район - 1935/0

Себежский район - 3027/0

Струго-Красненский район - 2144/0

Усвятский район - 749/0