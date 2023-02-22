Ещё 17 человек заразились коронавирусом в Псковской области

Ещё 17 человек заразились COVID-19 в Псковской области, всего - 126 955. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале правительства региона.
Выздоровело от заболевания 124 547 человека, за сутки – 19 пациент. Число летальных случаев остается неизменным – 1965.
Статистика заболеваемости по муниципалитетам:
- Псков - 41899/14
- Великие Луки - 18313/0
- Бежаницкий район - 1631/0
- Великолукский район - 2875/0
- Гдовский район - 2261/0
- Дедовичский район - 3114/0
- Дновский район - 1028/0
- Красногородский район - 1147/0
- Куньинский район - 1074/0
- Локнянский район - 1230/0
- Невельский район - 5708/0
- Новоржевский район - 1359/0
- Новосокольнический район - 3326/0
- Опочецкий район - 3865/0
- Островский район - 6117/0
- Палкинский район - 1286/0
- Печорский район - 3019/3
- Плюсский район - 1999/0
- Порховский район - 4595/0
- Псковский район - 9771/0
- Пустошкинский район - 1610/0
- Пушкиногорский район - 1827/0
- Пыталовский район - 1935/0
- Себежский район - 3027/0
- Струго-Красненский район - 2144/0
- Усвятский район - 749/0