Общество

Жителей Псковской области предупреждают о неблагоприятном погодном явлении

Предупреждение о неблагоприятном погодном явлении опубликовала пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области.

«Ночью и в первой половине дня 26 февраля местами по Псковской области, преимущественно по южным районам, ожидается сильный снег», - говорится в сообщении.

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«Уважаемые водители! Если обильные осадки застали вас в личном транспорте на автодороге, перестройтесь в крайний правый ряд (на обочину) и, не прибегая к экстренному торможению, прекратите движение. Включите аварийные огни и переждите снегопад», - призвали псковичей в МЧС.

Пешеходам, которых снегопад застал на улице, рекомендуют внимательно смотреть по сторонам при переходе проезжей части, не делать резких движений и быть предсказуемыми для водителей. «Если несколько машин остановилось, пропуская вас, это не значит, что где-то за ними не едет на большой скорости еще один автомобиль. Старайтесь смотреть на машины при переходе улицы», - отметили в ведомстве.

При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону: 01. Владельцам мобильных телефонов следует набрать номера: 112 или 101.