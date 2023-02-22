Общество

Масленичная деревня появилась в центре Пскова

Масленичная деревня появилась в Детском парке в Пскове. Об этом сообщил глава города Борис Елкин в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Telegram-канал Бориса Елкина

«В Детском парке для детей устроена масленичная деревня: русские сани и Емеля на печи, избушка и деревянные качели, бои мешками и соревнования на ловкость и меткость, лучный тир. С 11:00 до 12:00 на праздник заглянут ростовые куклы Огонёк и Масленица», - рассказал он.

На улице Пушкина гостей ярмарки ждут блины и горячий чай, сувениры, игрушки и местные деликатесы, добавил Борис Елкин.