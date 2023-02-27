Общество

Пустошане отмечают освобождение города от немецко-фашистских захватчиков

Жители Пустошки отмечают 79-ю годовщину освобождения города от немецко-фашистских захватчиков сегодня, 27 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в территориальной избирательной комиссии Пустошкинского района.

Фото: ТИК Пустошкинского района

Освобождение города в 1944 году возлагалось на 119-ю гвардейскую стрелковую дивизию генерал-майора Павла Шафаренко.

«341-й и 343-й полки дивизии утром 27 февраля 1944 ворвались на юго-восточную окраину города и шаг за шагом очищали его от гитлеровцев. Правее их за северную часть города сражался 1083-й стрелковый полк под командованием подполковника Александра Иосифовича Крайнова из 312-й гвардейской стрелковой дивизии генерал-майора, Героя Советского Союза Александра Гавриловича Моисеевского и 135-й гвардейский стрелковый полк 46-й гвардейской дивизии генерал-майора Ивана Михайловича Некрасова. От районного центра не осталось ровным счетом ничего, кроме заминированного здания местной больницы», - рассказали в ТИК.

Чтобы освободить весь район от врага, солдатам понадобилось еще четыре с половиной месяца.

При освобождении Пустошкинского района погибли более 20 тысяч солдат и офицеров Советской Армии. На фронт ушло около шести тысяч пустошан, четыре тысячи погибли в сражениях. Пустошкинский край — родина одиннадцати Героев Советского Союза, одного Героя России и четырёх полных кавалеров Ордена Славы, добавили в ТИК.