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Общество

Псковские «Новые люди» предлагают обеспечить родителей-одиночек местами в детсадах без очереди

27.02.2023 20:01|ПсковКомментариев: 0

Депутаты от партии «Новые люди» предлагают обеспечить родителей-одиночек местами в детсадах без очереди. Тогда они смогут вернуться к полноценной работе после декрета и не будут зависеть от крошечных пособий. Их дети будут не просто находиться под присмотром, но и заниматься с педагогами и готовиться к школе. Эта инициатива позволит одиноким родителям сэкономить на нянях и частных детских садах.

 

«Родители-одиночки вынуждены решать сразу две проблемы: как обеспечить ребёнка и как его воспитать. Нужно выходить на работу, а ребёнка отдавать в детсад. В некоторых регионах очередь в детский сад можно ждать и до первого класса – но у одиноких родителей этого времени нет», - подчеркнул лидер партии Алексей Нечаев.

Существующие меры поддержки одиноких родителей, к примеру, пособия, объем которых ниже прожиточного минимума, едва ли позволят решить проблемы семьи. Кроме того, на них могут рассчитывать только матери-одиночки, когда супруг признан умершим или пропавшим без вести, недееспособным или лишенным родительских прав. Однако если женщина растит ребенка одна после развода, она не признаётся матерью-одиночкой и не может претендовать на такие выплаты и иные льготы.

«Чиновники и коллеги по Госдуме думают, как бы устроить демографический взрыв. Все силы предлагают бросить на поддержку многодетных семей и стимулирование рождаемости. Мы это поддерживаем. Но давайте не забывать, что треть семей у нас в стране – неполная», - заявил Алексей Нечаев.

На сегодняшний день, согласно Трудовому кодексу РФ, отпуск с сохранением рабочего места предоставляется родителям до достижения ребенком трёхлетнего возраста. Если после этого одинокий родитель не может устроить его в детский сад, то попадает в сложную жизненную ситуацию, поскольку остается без средств к существованию.

Согласно данным Росстата, в России 4,85 миллионов одиноких матерей и 1,13 миллионов одиноких отцов. Большинство из них не имеют возможности ждать своей очереди в детском саду. Родители вынуждены экстренно решать проблему дальнейшего воспитания ребёнка. Если законопроект примут, матери и отцы-одиночки смогут спокойно работать и обеспечивать детей всем необходимым.

Источник: Псковское региональное отделение партии «Новые люди»

Теги: #родители #новые люди
Источник: Псковская Лента Новостей
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