Общество

Сотрудники псковского УФСИН передали подопечным Российского детского фонда книги и мягкие игрушки

Представители пенитенциарного ведомства приняли участие в благотворительной акции «Подари ребенку книгу», а также по сложившейся традиции передали для юных подопечных фонда мягкие игрушки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

Собранные сборники стихов и сказок, научно-популярные и художественные произведения в ближайшее время пополнят библиотечные фонды интернатных учреждений региона, а игрушки обретут новых хозяев и друзей.

Как отметили сотрудники УФСИН, данная акция открыла год добрых дел и благотворительности в ведомстве. «Книга – источник знаний, а значит каждый маленький читатель обязательно найдет своего сказочного героя, который откроет для него мир волшебства, тайн и загадок. Игрушка же — это часть воспитания и обучения, являющаяся неотъемлемым атрибутом детства», - добавили в ведомстве.