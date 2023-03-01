Общество

Мужчины начали брать микрозаймы на косметику и цветы к 8 марта

Мужчины в преддверии Международного женского дня начали брать займы в микрофинансовых организациях (МФО).

Средняя запрашиваемая сумма займа к 8 марта составила 7,4 тысячи рублей — это на 25% меньше, чем годом ранее (9,3 тысячи рублей). В пандемийном 2020 году показатель был на отметке выше 17 тысяч рублей. В этом году самые крупные ссуды брали в Москве (11,52 тысячи рублей), Ростовской области (10,87 тысячи) и Санкт-Петербурге (10,56 тысячи), пишет ТАСС со ссылкой на данные Moneyman.

Среди наиболее популярных подарков, которые планируют подарить мужчины, — парфюмерия и косметика (13%), цветы (12%), подарочные сертификаты (14%), ювелирная продукция (9%).