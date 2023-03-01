Общество

Ряд постов скорой помощи в Псковской области посетила глава отраслевого профсоюза

Председатель Псковской областной организации профсоюза работников здравоохранения Анжелика Шундер посетила с рабочим визитом несколько постов скорой помощи. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного совета профессиональных союзов.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного совета профессиональных союзов

Вместе с Анжеликой Шундер посты скорой помощи посетил главный врач Псковской станции скорой медицинской помощи Денис Сачков. На встречах обсуждались вопросы, посвященные выполнению условий коллективного договора, работе первичной и региональной профсоюзной организации, льготам, которые имеют члены профсоюза, мотивации профсоюзного членства.

«Живой диалог - это всегда насыщенно, эффективно и плодотворно», - отметили в облсовпрофе.