Более 60 человек собрались на встрече председателей МКД и ТОСов в Пскове

Заседание Центра председателей многоквартирных домов (МКД) и территориальных общественных самоуправлений (ТОСов) города Пскова состоялось 1 марта, в мероприятии приняли участие более 60 человек. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в центре.
Фото здесь и далее: Центр председателей МКД и ТОСов города Пскова
Среди участников были председатели советов МКД, председатели ТОСов, депутаты и помощники депутатов Псковской городской Думы, директора управляющих компаний, представители правительства Псковской области, практикующие юристы.
Практикующий юрист, председатель совета дома №14 на улице Коммунальной Юрий Никандров разъяснил председателям и всем заинтересованным участникам встречи юридические аспекты подготовки и проведения общих собраний собственников помещений в многоквартирном доме.
Опытом проведения общих собраний с участниками поделился председатель совета дома №120а на улице Военный городок-3 Эдуард Малин. Председатель ТОСа дома на улице Шестака, 10 Валерий Кунц разъяснил, какие существуют отличия между проведением собрания собственников помещений МКД и конференцией граждан ТОСов.
Заместитель начальника комитета по региональному контролю и надзору Псковской области Алексей Крюков ответил на вопросы участников встречи в части обеспечения доступа к хранящимся в комитете копиям протоколов общих собраний.
Следующее заседание центра председателей МКД и ТОСов запланировано на 12 апреля. Вопросы о встрече можно задать руководителю центра по телефону: 89532498946 (Наталья Старосельская).