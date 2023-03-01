Общество

Более 60 человек собрались на встрече председателей МКД и ТОСов в Пскове

Заседание Центра председателей многоквартирных домов (МКД) и территориальных общественных самоуправлений (ТОСов) города Пскова состоялось 1 марта, в мероприятии приняли участие более 60 человек. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в центре.

Фото здесь и далее: Центр председателей МКД и ТОСов города Пскова

Среди участников были председатели советов МКД, председатели ТОСов, депутаты и помощники депутатов Псковской городской Думы, директора управляющих компаний, представители правительства Псковской области, практикующие юристы.

Практикующий юрист, председатель совета дома №14 на улице Коммунальной Юрий Никандров разъяснил председателям и всем заинтересованным участникам встречи юридические аспекты подготовки и проведения общих собраний собственников помещений в многоквартирном доме.

Опытом проведения общих собраний с участниками поделился председатель совета дома №120а на улице Военный городок-3 Эдуард Малин. Председатель ТОСа дома на улице Шестака, 10 Валерий Кунц разъяснил, какие существуют отличия между проведением собрания собственников помещений МКД и конференцией граждан ТОСов.

«Цель данной встречи - устранить непонимание требований ЖК РФ в части проведения общих собраний. Чем меньше ошибок председатели будут делать в процессе проведения общих собраний, тем быстрее и проще будут реализовываться решения по ключевым вопросам в многоквартирном доме» - отметила руководитель центра председателей МКД и ТОСов Наталья Старосельская.

Заместитель начальника комитета по региональному контролю и надзору Псковской области Алексей Крюков ответил на вопросы участников встречи в части обеспечения доступа к хранящимся в комитете копиям протоколов общих собраний.

«По опыту реализации проектов ТОСов стало понятно, что в многоквартирных домах реализовать программу развития ТОСов можно только при поддержке большинства собственников. Поэтому без оформления решения собственников помещений в многоквартирном доме правлению ТОСов не обойтись. Уверен, такое обучение в центре председателей МКД и ТОСов будет способствовать дальнейшему развитию движения ТОСов в городе Пскове» - выразил мнение депутат гордумы Алексей Форш.

Следующее заседание центра председателей МКД и ТОСов запланировано на 12 апреля. Вопросы о встрече можно задать руководителю центра по телефону: 89532498946 (Наталья Старосельская).