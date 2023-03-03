Общество

«ЧВК Рёдан»: советы психолога для родителей

В информационное пространство стремительно ворвалась «ЧВК Рёдан». Те, кто пытается разобраться в новой субкультуре, говорят, что все началось как шутка. Поклонники японских комиксов и мультфильмов - манги и анимэ - в столичном торговом центре сумели отстоять себя перед коротко стрижеными обидчиками в спортивных костюмах. Обсуждая эпизод в соцсетях, подростки назвались «ЧВК Рёдан»: взяли хайповую приставку из взрослых новостей и название клана из вымышленного мира. Символика - паук на одежде, клетчатые штаны, цифра 4. Как только история попала в СМИ, шутка превратилась в массовое движение, в ТЦ по всей стране прокатилась волна сходок рёдановцев с их противниками. Те, что вылились в драки, завершились задержаниями. Это уже не детские шалости, а нарушение закона. Сознательное: отправляясь на сходку, подростки понимают, чем она может окончиться. Во вторник такая встреча произошла в Пскове. Пока - без последствий. Однако по городу ходят слухи, что новая сходка намечена на предстоящие выходные. Все это - повод для серьезного волнения родителей. Чего ищут подростки, сбиваясь в стаи, почему готовы нарушить закон, где родителям искать провалы в своей стратегии воспитания, что делать, если ребенок примкнул к сомнительной группе, и как быть, если он уже перешел черту - обо всем этом мы поговорили с кандидатом психологических наук, психологом-консультантом Дианой Грибановой.

- Диана Ярославовна, кажется, всем понятно, что многим подросткам свойственно сбиваться в стаи в поисках идентичности. Почему часть из них выбирают группы по ту сторону закона?

- Только с одной стороны подросткам свойственно сбиваться в стаи. С другой, им хочется быть уникальными. Группа противоправного характера может одновременно удовлетворить обе эти потребности.

Подростковый возраст часто растягивается на значительно более длительный этап, чем это было раньше, поэтому мы говорим о подростках и юношах. В возрастной психологии говорят о том, что есть потребность в интеграции, той самой группировке с другими людьми. Действительно, это очень важно для подростка. Поэтому группа носит очень важную социальную и психологическую роль. Не просто группа, а та, которая будет с одной стороны принимать, с другой – позволять чем-то отличаться от других. В этом смысле всякого рода девиантные группы выполняют эти роли как никакие другие.

Диана Грибанова. Фото из личного архива.

Средства виртуальной коммуникации тоже накладывают свой отпечаток. Группа становится отдушиной сначала для виртуального, а потом реального общения. Более того, мы должны говорить про особенности рискованного поведения в этом возрасте. Это легальный – как кажется подросткам – способ пройти по краю бритвы, ощутить адреналин и острые эмоции, которых может в реальной жизни не хватать.

- Влияет ли материальный достаток в семье на выбор группы?

- Материальное положение семьи с ним никак не связано. Для ребенка из малообеспеченной семьи это может быть возможностью продвинуться и повысить свой статус. А для ребенка из обеспеченной семьи это становится серьезным шагом к отрыву от родителей. Материальная зависимость детей от финансово благополучных родителей максимально велика. Примыкание к группе, занимающейся противоправной деятельностью, становится способом сопротивления родителям, сепарации, отделения от них.

Находиться в принимающей группе, оставаясь уникальным, - важные потребности подростков. Фото Вадима Боченкова.

- Зачастую для родителей становится шоком звонок из полиции и рассказ следователя о приключениях отпрыска. Как родителям заранее увидеть провалы в своей стратегии воспитания?

- Зачастую родителями недооценивается роль, которую группа сверстников играет для подростков. Шоковое состояние родителей является оборотной стороной наличия или отсутствия интереса к жизни детей.

Я часто на консультациях слышу от родителей: «Самое важное, чтобы ребенок учился». И ему транслируется только это, а больше ничего.

Хотят еще, чтобы у ребенка была хорошая компания. Но что имеют в виду под хорошей компанией – тайна, покрытая мраком. Представления разнятся. Видя своего ребенка воодушевленным и счастливым, они с полной уверенностью считают, что компания хорошая.

Или дети подвергаются в семье осуждению за то, что, в принципе, имеют свою компанию. Бывают обиды на то, что друзья важнее родителей. А уж тем более, важнее, чем учеба и все жертвы семьи, которая тратит ресурсы на ребенка.

Все это – обратная сторона недостатка коммуникации. Она строится в большинстве семей по дисциплинарному признаку. Любовные похождения еще интересны, но тоже часто с запретительной целью, чтобы «в подоле не принесли». А реальный внутренний интерес к тому, чем живет ребенок, не так часто встретишь.

- Первая реакция родителя - запретить. Но каждому, кто сам был подростком, понятно, что это не всегда сработает. Как грамотно действовать взрослому, чтобы вытащить подростка из среды, которая может нанести ему вред, при этом не потеряв с ним контакт?

- Кроме запрета еще есть обвинение, что ребенок делает что-то не то и не так. Подросток в этой ситуации услышит, что я не такой, мною недовольны, я никогда для вас хорошим не буду. Раз так, какая разница, в чем я буду участвовать. Если ему говорят, что он плохой и виноват, то первое, что ему захочется доказать – это не так. И сделать назло. Начать сопротивляться родителям.

Слова взрослых о неправильных действиях ребенок трактует «я плохой» и начинает сопротивляться назло. Фото Вадима Боченкова.

Очень важна мотивация вступления. С какой целью подросток выбирает именно такую группу? Скорее всего, она дает ему мнимое ощущение взрослости. Это иной, взрослый, запретный мир. Очень важно родителю понимать, чего недостает ребенку.

Более продуктивной будет тактика демонстрации переживаний и беспокойства. Да, мы понимаем, что ты взрослый, что ты ищешь удовлетворения потребностей: признания, выделения из толпы, свободы, повышения собственного статуса, принимающих людей. В первую очередь, разговаривать об этом и искать вместе с ребенком другие способы удовлетворения того же самого.

Вообще, когда участие в группе чревато опасностью для жизни и здоровья, то иногда и директивные методы – «взять за шкирку» и вытащить, не сильно беспокоясь о конфликте с ребенком – оказываются вполне адекватными в экстремальных ситуациях. Важнее не временно нарушенные отношения, которые реально восстановить, а жизнь ребенка, нынешняя и будущая, которая может реально пострадать.

- Во вторник сходка в торговом центре Пскова обошлась без последствий. Подростки посмотрели друг на друга и разошлись. Но, могут встретиться снова уже с другим результатом. Если ребенок натворил дел, как в этом случае стоит вести себя любящему и ответственному родителю? Понятно, что с правонарушениями «следствие разберется». Но вряд ли кто-то хочет, чтобы из-за эпизода мелкого хулиганства были разорваны взаимоотношения в семье, и чтобы он негативно повлиял на дальнейшую жизнь.

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- Можно столкнуться с очень интересной ситуацией. Одни родители становятся фронтом против ребенка, говорят, что он такой-сякой, сами устраивают над ним суд. Другие всячески его обеляют, освобождая его от ответственности, сами испытывают огромное чувство стыда и делают все, чтобы замять негативную историю. К сожалению, это приводит к ощущению безнаказанности.

Самое важное, чтобы родитель оставался родителем. Кто такой родитель? Тот, кто на стороне ребенка. Но это не значит, что нужно его лишить ответственности за собственный поступок, взять ее на себя. Это значит дать ему ответить подобающим способом, если это уже доказанное правонарушение. Но поддерживать, внушать мысль, что ты был и остаешься моим ребенком, которого я люблю. Сохранять контакт и оставаться родителем, а не спасателем.

Юлия Магера