Общество

Псковичи испугались сближения Венеры и Юпитера, приняв астрономическое явление за НЛО

Псковичи обсуждают сближение Венеры и Юпитера на ночном небе в Сети. Фотографии астрономического явления опубликованы в группе «Инцидент Псков» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Евгений Смажнов / «ВКонтакте»

«Никто не замечал два светящихся объекта в небе? Что это может быть или кто?» - спросил мужчина.

В комментариях подписчик отметил, что фотографии такого плана публикуют в Сети две недели. «Юпитер с Венерой сближаются. Очнулись», - сказал он.

Фото: Vika Vika / «ВКонтакте»

Другой местный житель подчеркнул, что «это не звезды и не спутники». Мужчина назвал планеты неизвестным объектом, которые висят уже долго, подчеркнув, что спутники двигаются по траектории.

«Поражаюсь народу. Звёзд не видели, гало - восьмое чудо света и знак от Бога. Грозы пойдут - так вообще офигеют», - заметил мужчина.

Астрономическое явление наблюдали также в Новоржеве, Красногородске, Палкинском районе и других местах Псковской области.

Как сообщают открытые источники, в течение февраля Венера и Юпитер сближались друг к другу. 2 марта Венера и Юпитер оказались друг от друга на самом близком расстоянии — 29,4 угловых минуты. Затем планеты начали удаляться друг от друга. По словам астрономов, соединения Венеры и Юпитера происходят примерно раз в год-полтора.