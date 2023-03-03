Общество

Троих псковичей наградят медалями за заслуги перед городом

Вручение трех медалей «За заслуги перед Псковом» согласовали депутаты Псковской городской Думы в ходе очередной восьмой сессии, которая проходит сегодня, 3 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Медали «За заслуги перед Псковом» получат почетный председатель регионального отделения «Российского Красного креста» Петр Василевский, заместитель директора по учебно-воспитательной работе Псковской инженерно-лингвистической гимназии Ирина Галковская и инструктор по физической культуре детского сада №27 «Аленушка» Наталья Сидорова.

На сессии депутаты заслушали отзывы коллег и представителей городской администрации о кандидатах. Также правом высказаться воспользовались сами члены парламента.

Отметим, общий стаж работы Петра Василевского - 51 год, из них 16 лет он занимал должность председателя регионального отделения «Российского Красного Креста». Под руководством Петра Василевского были реализованы многие социально значимые проекты, направленные на охрану здоровья и повышение качества жизни наиболее уязвимых групп псковичей. Особое место в работе Петра Василевского занимает решение проблем воспитания и развития детей и подростков, забота об инвалидах и пожилых людях. В 2013 году его наградили почетной грамотой Псковской городской Думы, в 2019 году занесли в Книгу почета города Пскова. Кроме того, Петр Василевский не раз был отмечен наградами и премиями областного и государственного уровня.

Стаж работы Ирины Галковской составляет 40 лет, из них 28 она работает в системе общего образования. Педагог хорошо известна в профессиональном сообществе Пскова, принимала участие в разработке программ развития муниципальной системы образования Пскова и создании муниципальной методической службы. Была в числе экспертов, которые начали в городе работу по созданию школьных служб психолого-педагогического сопровождения, систем внутришкольного повышения квалификации, проводит обучающие семинары для всех категорий педагогических работников города. Ирину Галковскую ранее награждали почетными грамотами Псковской городской Думы, управлений образования Псковской области и администрации города Пскова, главы города Пскова.

Как отметил исполняющий обязанности заместителя главы города Пскова Алексей Несмашный, впервые на сессии депутаты рассмотрели вопрос о вручении медали «За заслуги перед Псковом» представителю сферы дошкольного образования. Наталья Сидорова работает в этой сфере 44 года (общий стаж работы - 48 лет). Имеет высшую квалификацию по должности инструктор физической культуры, успешно реализует модифицированные с учетом принципов индивидуализации и дифференциации образовательные программы, использует разнообразные методы оздоровления детей, эффективно внедряет в образовательный процесс современные образовательные технологии. Наталью Сидорову награждена почетными грамотами Псковской городской Думы и управления образования администрации города Пскова, благодарственным письмом главы города Пскова, нагрудным знаком «Почетный работник общего образования Российской Федерации».

На сессии присутствовал 21 депутат из 25. По итогам тайного голосования депутаты единодушно одобрили все предложенные кандидатуры.