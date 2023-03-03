Общество

Собственников более 2 млн рублей разыскивают в Пскове

Собственников более 2 млн рублей разыскивают в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городском суде.

В Псковский городской суд поступило заявление МТУ Росимущества в Псковской и Новгородской областях о признании права собственности на следующее движимое имущество, которое, как указано в заявлении, является бесхозяйным, а именно денежные средства в размере 1 727 154,48 рублей. Заявление приняла к производству судья Псковского городского суда Ольга Фишова.

Судебное заседание назначено на 6 апреля в 10:00 в помещении Псковского городского суда по адресу: Псков, улица Петровская, 24, кабинет №50 (4 этаж).

Также от межрегионального территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом поступило три аналогичных заявления. Заявления приняла к производству судья Псковского городского суда Ольга Цветкова.

Так, разыскивают владельцев следующих сумм: 146 284 рублей, 230 766 рублей и 229 458 рублей. Судебные заседания назначили на 4 апреля. Они пройдут с интервалом в полчаса. Начало заседаний в 16:00 в помещении Псковского городского суда по адресу: Псков, ул. Петровская, 24, кабинет №13 (1 этаж).

«В связи с изложенным всем заинтересованным лицам, которые считают себя собственниками данного имущества либо его иными законными владельцами, предлагается обращаться для решения вопроса о его дальнейшей судьбе либо в комитет по управлению муниципальным имуществом города Пскова (во внесудебном порядке), либо в Псковский городской суд Псковской области для участия в рассмотрении заявления», - добавили в суде.