Общество

Открыт прием заявок на участие в Международной премии поддержки значимых проектов

Стартовал прием заявок на Международную премию «#МыВместе — 2023». Третий сезон премии запущен по поручению президента РФ Владимира Путина с целью поддержки значимых инициатив, направленных на помощь людям и улучшение качества жизни в России и мире. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Побороться за звание лауреата премии могут российские и иностранные граждане старше 14 лет, НКО, учреждения, представители бизнеса и медиасферы, реализующие общественные инициативы. Прием заявок осуществляется до 15 мая на сайте премии через платформу добро.рф.

Подать заявку можно в 11 номинациях в различных сферах, в том числе: помощь гражданам, экология, туризм, раскрытие талантов и воспитание личности, развитие здравоохранения и культуры здорового образа жизни, сохранение исторической памяти и многое другое. В этом году есть некоторые нововведения. Появились номинация «Обучение служением» и спецноминация «Наставничество года».

Участники получат возможность пройти специальную образовательную программу и улучшить свои проекты, применив на практике советы от федеральных экспертов.

Победители международной премии смогут выбрать себе наставника из числа членов Оргкомитета, известных государственных и общественных деятелей, первых лиц страны. Кроме того, они получат общественное признание, грант на реализацию инициативы до 3 миллионов рублей, путешествие по России от программы «Больше, чем путешествие», информационную поддержку от партнеров. Вместе с этим, они смогут пройти обучение в Центре Знаний «Машук», Мастерской управления «Сенеж», Университете креативных индустрий от арт-кластера «Таврида».

Общий грантовый фонд премии в 2023 году — 90 миллионов рублей.

Международная премия #МыВместе — продолжение одноименной всероссийской волонтерской акции. В 2022 году в рамках заявочного этапа премии в Псковской области получено 215 заявок, из которых 70 допущены до регионального этапа. Экспертам свои инициативы представили 57 участников. По итогам областного этапа определено 17 призеров.