Общество

Сотрудники псковского УФСИН и воспитанники клуба «Зубренок» посетили музей 6-й роты

Сотрудники УФСИН России по Псковской области совместно с воспитанниками военно-патриотического клуба «Зубренок», подшефного ОСН «Зубр», посетили музей 6-й роты. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

Экскурсия прошла в рамках мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию молодого поколения, личного состава ведомства и приурочена к 23-й годовщине легендарного подвига псковских десантников.

Гости ознакомились с историей создания музея боевой славы, становлением и развитием воздушно-десантных войск, их родоначальником Василием Маргеловым и центральной экспозицией, посвященной бессмертному подвигу крылатой пехоты. Среди представленных экспонатов – образцы оружия, экипировка и самое главное - личные вещи Героев, мужественно сражавшихся на высоте 776. Их имена высечены на макете диорамы, встречающей посетителей музея в самом начале экскурсионного маршрута.

Как отметили сотрудники УФСИН, визит в музей оставил неизгладимые впечатления, среди которых чувство благодарности военнослужащим, с честью выполняющим свой воинский долг. Подобные мероприятия восстанавливают и сохраняют связь поколений, прививая любовь и уважение к своему Отечеству.

Завершилось мероприятие у подножия монумента «Купол».

Напомним, 6-ая рота погибла в 2000 году на высоте 776 в Аргунском ущелье во время контртеррористической операции. В неравном бою с боевиками из 90 десантников выжить удалось всего шести. За проявленный героизм 22 военнослужащим было присвоено звание Героя России, 69 солдат и офицеров награждены орденами Мужества, 63 из них - посмертно.