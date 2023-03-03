Общество

Даже одна ночь без сна может состарить мозг на годы, доказали учёные

Ученые из Дании, ФРГ и Швейцарии исследовали проблему нарушения засыпания. Они доказали, что одна ночь без сна может вызвать старение мозга на два года.

В пятидневном эксперименте участвовали 134 добровольца, которых разделили на четыре группы. Первая спала восемь часов, вторая — не более пяти, а третья - всего три часа, однако меньше всего повезло участникам четвертой группы — одну из пяти ночей они вообще не спали. Результаты исследования опубликованы в Journal of Neuroscience, сообщает RuNews24.

Каждому испытуемому делали МРТ для оценки состояния мозга. Оказалось, что у тех, кто находился в последней группе, всего за одну ночь мозг постарел на 1-2 года.

Авторы работы подчеркнули, что сон имеет основополагающее значение для поддержания нормальных физических и психологических функций человека.

При этом после эксперимента участники четвертой группы хорошенько отоспались и все пришло в норму. Как установили ученые, старение мозга из-за недосыпа оказалось обратимым. Если это не хронический процесс.

«Острая потеря сна изменяет морфологию мозга в направлении старения у молодых участников, но эти изменения обратимы при восстанавливающем сне», — заключили ученые.