Общество

Наталья Мельникова: Объединение Пенсионного фонда и Фонда социального страхования прошло «бесшовно»

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел рабочую встречу с управляющим региональным отделением Социального фонда России Натальей Мельниковой. Обсуждение в основном затронуло нововведения 2023 года в области организации пенсионного и социального страхования населения. Напомним, с начала года произошло объединение Пенсионного фонда и Фонда социального страхования в Социальный фонд России (СФР). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Глава региона спросил, как прошло слияние фондов в Псковской области, были ли сложности во время процесса. Наталья Мельникова рассказала, что объединение прошло «бесшовно», для чего была произведена синхронизация всех выплат и сохранен весь кадровый потенциал.

«То есть сокращений не было?» — уточнил Михаил Ведерников.

«Нет. Все работники и служащие трудоустроены в СФР и оказывают широкий спектр государственных услуг», — ответила Наталья Мельникова. Она также отметила, что объединение структур предусматривает полную преемственность всех выплат, услуг и обязательств, которые были в компетенции двух фондов. Объединение также направлено на повышение качества обслуживания граждан, более быстрое и удобное оформление мер поддержки. По ее словам, теперь их можно оформить в рамках «одного окна» в точках привычного для населения обслуживания.

Михаил Ведерников поблагодарил руководство Фонда за работу по успешному объединению структур. Особенно он отметил качественный переход, при котором население практически не почувствовало произошедших изменений.

В продолжение Наталья Мельникова рассказала о спектре оказываемых СФР услуг. Это выплата пенсий и пособий, реализация материнского капитала, предоставление листов нетрудоспособности, обеспечение средствами реабилитации и санаторно-курортными путевками и другое.

Одной из новых мер является единое пособие на детей и беременным женщинам. Социальный фонд назначает единое пособие в формате социального казначейства. Это значит, что для получения выплаты родителям, как правило, достаточно подать заявление через портал госуслуг. Остальные сведения проверяются через межведомственное взаимодействие. С начала 2023 года в регионе эта мера поддержки назначена более чем 13 тысяч детей и свыше 500 беременным женщинам на сумму более 218 млн рублей.

С 2023 года Социальный фонд России выступает оператором специальной социальной выплаты медицинским работникам первичного звена здравоохранения, центральных районных, районных и участковых больниц, а также работникам станций и отделений скорой помощи. Отделением уже перечислены средства порядка 2,4 тысячи медицинским работникам на общую сумму свыше 18 млн рублей.

Задача реготделения СФР на ближайшую перспективу — стать участником пилотного проекта по назначению детям пенсий по потере кормильца. В этой части губернатор Михаил Ведерников предложил помощь правительства области. «Мы тоже заинтересованы в том, чтобы люди в муниципалитетах получали услуги в беззаявительном порядке», — подчеркнул он.

Добавим, сегодня Социальный фонд оказывает 44 государственные услуги (более 100 электронных сервисов), 8 — в проактивном режиме. Государственные услуги фонда охватывают около 80% жителей региона. Объем расходов бюджета Социального фонда на выплату пенсионного и социального назначения в 2023 году составит более 55 млрд рублей.