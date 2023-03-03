Общество

Отделение «Движения первых» открыли в Великих Луках

Открытие первичного отделения Общероссийского движения детей и молодёжи «Движение первых» состоялось в Великих Луках 3 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении движения.

Фото здесь и далее: псковское отделение «Движения Первых»

Отделение открыли в гимназии имени Софьи Ковалевской. С напутственным словом перед ребятами выступили директор гимназии, депутат Псковского областного Собрания депутатов Татьяна Фомченкова, заместитель главы города Сергей Гусев и другие официальные лица.

«Самым волнительным для гимназистов стало подписание протокола инициативной группы и чтение клятвы.

А также нас порадовали концертной программой», - рассказали в региональном отделении.

Напомним, Российское движение детей и молодежи образовано по распоряжению президента России Владимира Путина, его учредительное собрание состоялось 20 июля 2022 года. Деятельность движения направлена на организацию досуга, создание возможностей для всестороннего развития и самореализации, а также профессиональную ориентацию детей.