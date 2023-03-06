«Плечом к плечу»: ЛДПР создает волонтерское движение

Движение «Плечом к плечу» создала ЛДПР, заявил лидер партии Леонид Слуцкий. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе партии.
Фото здесь и далее: ЛДПР
Полгода назад в ЛДПР обратились женщины из движения «Шьем для наших», которое объединяет женщин в 150 городах России. Они шьют для участников спецоперации нательное и термобелье, маскировочные сети, варежки, балаклавы, повязки, шапки, дождевики и даже носилки. Многие участницы «Шьем для наших» присоединились к движению после того, как их мужья, отцы и братья отправились на фронт, отметили в партии.
Партия ЛДПР уже помогает швейбатам во многих регионах страны: закупает ткани, швейные машинки, помогает с логистикой и даже отдали один из своих московских офисов партии под швейный цех. А началось все с обращения идейной вдохновительницы проекта Элины Патыковой. Она – популярный блогер из Перми. С началом СВО записывает видеоуроки для всех, кто хочет помочь фронту, но не знает как.
Вещевую помощь армии в России уже оказывают сотни тысяч волонтеров. Эти люди находят время и возможность в своей ежедневной жизни помогать бойцам на фронте.
Например, служба помощи «Белый цветок» при храме Василия на Горке в Пскове организовала акцию по пошиву носков. Для тех, кто вязать не умеет, даже организовали мастер-класс. Готовые помочь армии с помощью швейной машинки взялись кроить балаклавы — маски, скрывающие голову от макушки до шеи и оставляющие открытыми глаза.
Гуманитарную помощь принимает и Псковский региональный ресурсный центр поддержки добровольчества.
Партия ЛДПР призывает всех патриотов России объединиться в партию Победы. Для этого создан ресурс – плечо-к-плечу.рф, где можно предложить свою помощь или попросить о ней.