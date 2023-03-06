Общество

«Плечом к плечу»: ЛДПР создает волонтерское движение

Движение «Плечом к плечу» создала ЛДПР, заявил лидер партии Леонид Слуцкий. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе партии.

Фото здесь и далее: ЛДПР

Полгода назад в ЛДПР обратились женщины из движения «Шьем для наших», которое объединяет женщин в 150 городах России. Они шьют для участников спецоперации нательное и термобелье, маскировочные сети, варежки, балаклавы, повязки, шапки, дождевики и даже носилки. Многие участницы «Шьем для наших» присоединились к движению после того, как их мужья, отцы и братья отправились на фронт, отметили в партии.

«На сегодняшний день мы отправили только из Перми уже 17 тысяч тонн готовой продукции в зону СВО. Если говорить про 150 городов, то я даже не представляю, сколько там изделий. Наша помощь - адресная. Мы получаем конкретные запросы от наших ребят, их размеры. Стараемся как можно быстрее все отшить и отправить. Часто сталкиваемся с проблемами, которые сами не можем решить. Например, с отправкой груза» - рассказала координатор движения «Шьем для наших» в Перми Элина Патыкова.

Партия ЛДПР уже помогает швейбатам во многих регионах страны: закупает ткани, швейные машинки, помогает с логистикой и даже отдали один из своих московских офисов партии под швейный цех. А началось все с обращения идейной вдохновительницы проекта Элины Патыковой. Она – популярный блогер из Перми. С началом СВО записывает видеоуроки для всех, кто хочет помочь фронту, но не знает как.

«Мы, партия ЛДПР, взяли "швейбаты" под свое крыло уже давно. Надеюсь, это помогло движению выйти на такой уровень. Уверен, что "швейбатов" станет больше по всей России. Победа – это наше общее дело. Мы обязательно победим. Низкий поклон всем женщинам, волонтерам, настоящим патриотам, кто и в Москве, и в регионах занимается этим важным делом. Видим ваш ежедневный труд, ценим ваше участие. Будем шить, будем жить и будем побеждать. У нас нет другого выбора», - сказал Леонид Слуцкий.

Вещевую помощь армии в России уже оказывают сотни тысяч волонтеров. Эти люди находят время и возможность в своей ежедневной жизни помогать бойцам на фронте.

Например, служба помощи «Белый цветок» при храме Василия на Горке в Пскове организовала акцию по пошиву носков. Для тех, кто вязать не умеет, даже организовали мастер-класс. Готовые помочь армии с помощью швейной машинки взялись кроить балаклавы — маски, скрывающие голову от макушки до шеи и оставляющие открытыми глаза.

Гуманитарную помощь принимает и Псковский региональный ресурсный центр поддержки добровольчества.

Партия ЛДПР призывает всех патриотов России объединиться в партию Победы. Для этого создан ресурс – плечо-к-плечу.рф, где можно предложить свою помощь или попросить о ней.