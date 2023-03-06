Общество

Большинство респондентов Псковской Ленты Новостей не соблюдают Великий пост

Большинство респондентов Псковской Ленты Новостей не соблюдают Великий пост. Это следует из опроса, в котором приняли участие 266 человек.

25,19% голосующих отметили, что не соблюдают Великий пост, поскольку не являются православными христианами. 16,17% респондентов не могут поститься по состоянию здоровья, а 15,04% участников опроса считают, что такая диета наносит вред организму.

Строго соблюдают и Великий пост, и другие православные аскетические практики лишь 9,77% опрошенных. Столько же людей постятся не каждый год, но стараются придерживаться предписанных ограничений.

1,50% принявших участие в опросе читателей ПЛН соблюдают только Великий пост и рассматривают такую процедуру как диету для оздоровления организма.

Сейчас на сайте ПЛН стартовал новый опрос: «Готовы ли вы уехать из Псковской области ради высокого заработка?»