Большинство респондентов Псковской Ленты Новостей не соблюдают Великий пост. Это следует из опроса, в котором приняли участие 266 человек.
25,19% голосующих отметили, что не соблюдают Великий пост, поскольку не являются православными христианами. 16,17% респондентов не могут поститься по состоянию здоровья, а 15,04% участников опроса считают, что такая диета наносит вред организму.
Строго соблюдают и Великий пост, и другие православные аскетические практики лишь 9,77% опрошенных. Столько же людей постятся не каждый год, но стараются придерживаться предписанных ограничений.
1,50% принявших участие в опросе читателей ПЛН соблюдают только Великий пост и рассматривают такую процедуру как диету для оздоровления организма.
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