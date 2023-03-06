Общество

Александр Братчиков: Оснащение гимназии №29 приближается к мировым стандартам

Оснащение псковской гимназии №29 на улице Юбилейной в Псков современным учебным и технологичным оборудованием приближается к мировым стандартам. Так уровень построенной по нацпроекту школы оценил вице-спикер Псковского областного Собрания Александр Братчиков, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания

Сегодня, 6 марта, вместе с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым депутат осмотрел новое образовательное учреждение, построенное в его округе. На днях школа приняла первых учеников младших классов.

«Школа очень понравилась – большая, чистая, хорошее современное оборудование. За то что, оно там появилось, отдельное спасибо главе городской администрации Борису Елкину и губернатору Михаилу Ведерникову», - отметил вице-спикер регионального парламента.

Александр Братчиков также напомнил, что задачу по оборудованию велопарковки на пришкольной территории никто не снимал: «Сейчас из-за погодных условий сделать парковку невозможно – вся территория в снегу, но, надеюсь, когда потеплеет, планы будут реализованы».