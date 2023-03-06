Общество

Назван процент россиян, считающих идеальную женщину нежной домохозяйкой

Образовательная компания «Нетология» провела исследование и выяснила, что 20% россиян и россиянок видят идеальную современную женщину нежной, ухоженной и заботливой домохозяйкой.

Примечательно, что такой ответ дали 60% мужчин и 40% женщин. «Сильной, стойкой, уверенной в себе бизнесвумен» увидели идеальную женщину только 15,5% респондентов, сообщает «Лента.ру».

В то же время почти половина опрошенных (41%) заявили, что современная женщина никому ничего не должна.

Также, согласно данным аналитиков, мужчин и женщин практически в одинаковой степени раздражают одни и те же стереотипы о 8 Марта.

«53% и 60% процентов россиян и россиянок соответственно самым раздражающим стереотипом назвали предрассудок, что только в Международный женский день партнеры помогают своим избранницам в домашних делах», – говорится в исследовании.

На второй позиции рейтинга расположилось утверждение «не рожала — не женщина», исходя из которого поздравлять нужно только матерей и бабушек. На третьем опрошенные женщины расположили стереотипные пожелания «найти наконец нормального мужчину», «стать более женственными», «почаще носить юбки и улыбаться» (53%), а мужчины — необходимость выполнять в этот день все женские обязанности.

В опросе приняли участие 2642 человека — из них 75% женщин и 25% мужчин.