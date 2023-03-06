Общество

Итоги третьего дня профсоюзной стратегической сессии подвели в Псковской области

В третий день профсоюзной стратегической сессии по вопросам социального партнёрства в Псковской области прошла рабочая встреча участников сессии с главой Невельского района Олегом Майоровым. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного совета профессиональных союзов.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного совета профессиональных союзов

«Обсудили социально-экономическую ситуацию в муниципальном образовании, развитие профсоюзных организаций по отраслям. Отдельно проговорили программу газификации, так как этот вопрос для нас особенно острый, в санатории "Голубые озёра" и в поселке Опухлики газа нет», - отметил в ходе встречи председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов.

Олег Майоров сообщил, что работа в направлении газификации идёт. Он заверил, что данный проект будет поэтапно реализован. В целом глава района отметил высокий уровень доверия власти и профсоюзов, выразив уверенность в дальнейшем укреплении сотрудничества.

После работы в администрации муниципалитета участники сессии посетили «Специальное учебно-воспитательное учреждение для детей и подростков с девиантным поведением». «Данное учреждение - это пример эффективной работы первичной профсоюзной организации и работодателя. Замечательный коллективный договор, охвачена охрана труда, правозащитная работа, спортивное и культурно массовое направление. Сотрудники с удовольствием ходят на работу, чувствуется особенное отношение к ученикам, работа и забота в едином ключе», - заметил Игорь Иванов.

Завершающая сессию встреча прошла в невельском райпо. Профсоюзное членство там составляет практически 100%.

«Обмен опытом был очень полезным! Всем участникам, лекторам, гостям, социальным партнёрам, руководству и работникам профсоюзной здравницы огромная благодарность за вовлечённость и совместную работу. Всё получилось! Думается, результат уже есть! Дальше - больше!» - резюмировал Игорь Иванов.