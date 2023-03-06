Общество

«Снежные блохи» выпали вместе с осадками в Гдовском районе. ВИДЕО

«Снежных блох» обнаружили в Гдовском районе на неделе с 27 февраля по 5 марта. Мелкие объекты размером 2-2,5 мм черного цвета падали на землю вместе со снегом. Они были подвижными и прыгали по снежному покрову. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской областной ветеринарной лаборатории.

Изображение: Псковская областная ветеринарная

«Данный вид живых организмов – свободноживущие коллемболы родов Desoria и Hypogastrura, которых в простонародье называют "снежными блохами". Коллемболы или ногохвостки – это класс мелких членистоногих, населяющих главным образом верхние слои почвы. Они распространены во всех регионах земного шара», - рассказали эксперты.

В облветлаборатории отметили, что характерным признаком коллембол служит способность прыгать на высоту, намного превышающую их длину, поэтому их часто называют блохами, хотя никакого отношения данные организмы к блохам не имеют.

«Коллемболы не просто безвредны, но даже полезны, поскольку являются редуцентами, то есть способствуют разложению органики. Они питаются отмершими частями растений, грибов, могут питаться мелкими почвенными червями», - пояснили специалисты.

Видео: Псковская областная ветеринарная

Наблюдаемый в Гдовском районе род коллембол – это так называемые ледниковые коллемболы, которые привыкли жить в суровых условиях. Наиболее благоприятный для них диапазон температур от -10 до +10°С. При температуре выше +25°С «снежные блохи» погибают.

«При резких колебаниях температуры окружающей среды коллемболы выходят на поверхность, где подхватываются ветром и таким образом могут переноситься на большие расстояния, после чего выпадают с осадками на землю. Благодаря своей устойчивости к низким температурам, коллемболы не только выживают после такого полета, но и способны к последующему размножению. Черный цвет коллембол является маскирующим, поскольку они живут в почве. Попадая на снег, они резко контрастируют с его белым цветом, пугая очевидцев», - добавили эксперты.