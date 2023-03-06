Общество

Мышь бегала по картошке в великолукском магазине. ФОТО

Мышь бегала в ящике с картошкой в продуктовом магазине в Великих Луках. Об этом сообщается в группе «Подслушано Великие Луки» в социальной сети «ВКонтакте».

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Фото здесь и далее: «Подслушано Великие Луки» / «ВКонтакте»

«Вот так, в продуктовом магазине мышка в картошке. Поймать не удалось», - написал автор фото.

«Картошку перед употреблением обязательно помыть нужно. Вы думаете, что там, где она хранится, мышей нет? Тем более, что картошка моется, чистится и термически обрабатывается, там, кроме крахмала, никакой заразы не остается», - посоветовала женщина в комментариях.