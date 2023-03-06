Общество

Александр Козловский: Муниципальная реформа не помешает развитию ТОСов

Муниципальная реформа не помешает развитию ТОСов в Псковской области. Такое мнение озвучил депутат Госдумы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«ТОСовскому движения не помешает реформа преобразования районов региона в муниципальные округа. Мне кажется, здесь все в первую очередь зависит от тех людей, которые живут на земле, насколько они активны, насколько у них есть желание в дальнейшем развиваться», – отметил парламентарий.

Депутат Госдумы отметил, что в части преобразования районов в муниципальные округа Псковская область – не новатор.

«Эта реорганизация достаточно давно идет во многих регионах Российской Федерации, в Московской области. Пермский край – это один из регионов, который полностью перешел на такую окружную систему. И там, кстати, одно из самых мощных ТОСовских движений в стране, где выделяются очень большие деньги для поддержки этих проектов», – уточнил депутат.

Александр Козловский также указал на серьёзную поддержку движению ТОСов в Псковской области со стороны правительства региона и губернатора.

Напомним, в Псковской области проходит очередная административная реформа. 28 февраля депутаты Псковского областного Собрания поддержали инициативы по созданию восьми единых муниципальных округов вместо прежних муниципальных районов, состоявших из городских и сельских поселений.