Общество

Сотрудниц псковского управления Росгвардии поблагодарили за преданность профессии

Сотрудниц и женщин-военнослужащих управления Росгвардии по Псковской области поздравили с наступающим Международным женским днем. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото здесь и далее: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

В ходе праздничного мероприятия начальник регионального управления полковник полиции Игорь Иванов поздравил с праздником прекрасную половину личного состава и выразил признательность за проявление мудрости и стойкости, принципиальности и компетентности в работе, верности служебному и воинскому долгу и преданности профессии.

Он также передал поздравления матерям, женам и дочерям росгвардейцев, поблагодарил их за умение ждать мужчин и делить с ними все тяготы их нелегкой службы.

В завершение Игорь Иванов пожелал собравшимся крепкого здоровья, счастья, терпения, оптимизма и благополучия.