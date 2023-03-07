Общество

Carlsberg планирует продать весь бизнес в России до наступления лета

Пивоваренная компания Carlsberg Group объявила о желании продать российский бизнес до лета. Об этом сообщает пресс-служба компании на официальном сайте.

Решение о продаже бизнеса в короткие сроки было принято в связи с намерением исполнительного директора Кееса т’Харта оставить пост до конца третьего квартала 2023 года.

«Пребывание на посту еще шесть месяцев позволит продолжить осуществление планов на 2023 год и завершить продажу российских активов до наступления лета», - приводит слова т’Харта runews24.

О решении полностью продать все активы в России компания объявила еще в марте 2022 года. В то же время она прекратила поставки в Россию и новые вложения, остановила рекламу и производство напитков бренда Carlsberg.

Известно, что убытки компании за половину 2022 года от ухода с российского рынка составили 630 млн долларов.