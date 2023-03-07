Общество

Псковский губернатор навестил участников СВО в филиале госпиталя Минобороны

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников посетил филиал 442-го военного клинического госпиталя Министерства обороны России в Пскове сегодня, 7 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Глава региона навестил военнослужащих — участников специальной военной операции. Они проходят лечение после ранения или по болезни. Михаил Ведерников пожелал всем скорейшего выздоровления и передал корзины с фруктами.

«Если есть пожелания, обязательно передавайте их через заведующих отделениями, руководство госпиталя. Мы их примем во внимание и проработаем», — подчеркнул в беседе с военнослужащими губернатор.

Также губернатор вместе с главврачом учреждения Максимом Цвигайло и председателем областного комитета по здравоохранению Мариной Гаращенко осмотрел хирургическое и терапевтическое отделения госпиталя, оценил их техническую оснащенность, пообщался с заведующими отделениями.

После осмотра лечебного корпуса Михаил Ведерников встретился с женской частью коллектива псковского филиала клинического госпиталя за чаепитием, чтобы поздравить специалистов с 8 Марта.

«В преддверии прекрасного весеннего праздника желаю вам здоровья, счастья и благодарных пациентов. Пообщался с ребятами, все они отмечают хорошие условия, заботливый, доброжелательный персонал. За это вам большое спасибо», — сказал губернатор. Он также спросил, что еще необходимо медучреждению для стабильной работы.

Участники встречи поблагодарили за предоставленную ранее помощь — филиалу госпиталя были переданы костыли и другие медицинские изделия. В числе актуальных вопросов прозвучала просьба по организации парковки у поликлинического корпуса на въезде в госпиталь. По словам медиков, в нынешнем состоянии она не отвечает потребностям учреждения.

«Знаю, что на следующий год вдоль госпиталя запланировано благоустройство тротуаров. Сейчас этот вопрос сразу проговорим с главой города», — ответил Михаил Ведерников и позвонил лично Борису Елкину. Губернатор поручил найти возможность реализовать проект благоустройства у территории госпиталя этом году, уделив особое внимание парковочной зоне.

Также Михаил Ведерников заметил, что правительство региона готово поддержать военный госпиталь в приобретении медизделий или оборудования, и попросил руководство учреждения составить список по приоритетам.

Ещё одну из тем затронул главврач медучреждения Максим Цвигайло — состояние лечебного корпуса. Здание 1936 года постройки уже не во всем соответствует современным стандартам и санитарным нормам.

«Госпиталь охватывает два крупных воинских соединения. Поэтому по линии Минобороны РФ нам нужна здесь сильная медицинская организация, современная площадка, где можно оказывать всю необходимую помощь. Детально проработаем заявку и обсудим проект с профильным замминистра обороны России», — ответил глава региона.

Также в разговоре обсуждались кадровое обеспечение госпиталя и другие актуальные вопросы. В завершение Михаил Ведерников еще раз поблагодарил всех сотрудников филиала клинического госпиталя за нелегкий, но важный труд.