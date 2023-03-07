Общество

Сотрудники псковской полиции вышли на улицы города с цветами

Сотрудники полиции вышли на улицы Пскова и поздравили женщин с 8 Марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД России по Псковской области

«Повсеместно в адрес псковичек от стражей порядка звучали теплые слова поздравлений и пожелания весеннего настроения, а тюльпаны из рук мужчин в погонах согревали женские сердца, несмотря на мороз», - отметили в ведомстве.

Мероприятие в этот праздничный день проходит во всех городах России. «Полиция Пскова поздравляет представительниц прекрасного пола и желает крепкого здоровья, благополучия и всего самого доброго!» - добавили в пресс-службе.