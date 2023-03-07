Глава Псковского района: Женщины - оплот нашего общества

Глава Псковского района Наталья Федорова поздравила женщин с Международным женским днем. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в муниципалитете.

«Дорогие, милые женщины! Сегодня от всей души поздравляю вас с самым весенним, самым прекрасным праздником — 8 Марта! Как всегда этот день приносит нам надежду на яркое солнце, пробуждение природы. И пусть в вашей душе так же просыпается радость, весна, ожидание светлого и хорошего. Пусть в ваших семьях царит любовь и благополучие. Ведь вы — оплот нашего общества», — отметила она.