Общество

Законопроект о запрете травли учителей внесли в Госдуму

Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов внес в Госдуму законопроект о введении в закон принципа «защиты чести и достоинства педагогического работника».

«Законопроектом предлагается дополнить представленный в статье 3 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" перечень принципов, на которых основываются государственная политика и правовое регулирование в сфере образования в Российской Федерации, принципом о защите чести и достоинства педагогического работника», - привордит текст пояснительной записке к проекту РИА Новости.

При этом Чернышов отмечает, что несмотря на важность и незаменимость профессии педагогического работника актуализировался ряд проблем, требующих оперативного реагирования.

«Средствами массовой информации приводятся многочисленные примеры вмешательства в частную жизнь педагогических работников и попыток осуждения их действий со стороны представителей общества даже в тех случаях, если эти действия не носят противоправный характер и не обусловлены педагогической деятельностью», - отмечается в пояснительной записке.

В условиях, когда образование становится более доступным, а образовательные программы реализуются с активным применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, возрастает риск посягательств на честь и достоинство педагогических работников, сообщает автор законопроекта.