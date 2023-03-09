Общество

Новый магазин дверей открылся в «Стройбазе на Алмазной» в Пскове

Новый магазин VSEDVERI60 открылся в «Стройбазе на Алмазной» в Пскове. В салоне дверей представлен огромный выбор межкомнатных и входных дверей от лучших фабрик.

Магазин VSEDVER60I предлагает продукцию высокого качества по ценам заводов производителей, что делает покупку межкомнатных и входных дверей не только удобной, но и выгодной. Для создания неповторимого интерьера помогут более 600 моделей межкомнатных дверей в разных покрытиях: строительные ламинированные, 3D эконом покрытия, ЭкоШпон, Эмалит, «soft-touch», Экошпон-бетон, Эмаль.

Надежность, защищенность и красоту вам подарят входные стальные двери от ведущих фабрик, которые вы можете найти в наших каталогах и оценить на выставках в салонах продаж. Помимо безупречного качества изделий, двери имеют весьма презентабельный внешний вид, удивляя при этом сравнительно низкой ценой.

В салоне представлен ассортимент фабрик «Bravo», «VellDoris», «Дверной континент», «STR», «Ульяновские двери», «Волжские двери», металлические двери «Райтвер», «Двери Гуд», «Дубрава Сибирь», «Türen Becker», «Владимирские двери», «Белорусские двери».

Выбрать дверь можно при помощи каталога на сайте и познакомиться с ней на выставках в салоне продаж в «Стройбазе на Алмазной»: торговый павильон №29, секция 96, а также торговый павильон №34, въезд с улицы Леона Поземского.