Общество

Итоги первого городского конкурса проектов ТОСов подвели в Пскове

Итоги конкурса на реализацию заявок территориальных общественных самоуправлений (ТОС) на территории Пскова подвели в администрации города. Заявки принимали с 1 по 20 февраля, за это время на конкурс поступило 25 заявок от 14 ТОСов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

Фото: Борис Елкин / Telegram

Победителями конкурса признали 14 заявок от 9 ТОСов. В число победителей вошли «VIP-персоны», «Луговая, 1а», «Октябрьский, 30», «Улица Калинина, 11», «Октябрьский проспект, 32», «Народная, 24», «Красноармейская, 35», «Юбилейная, 51», «Яна Фабрициуса».

Между победителям распределят фонд конкурса – 5 млн рублей. Деньги направят на обустройство спортивных и детских площадок, газонов и клумб, контейнерных площадок, видеонаблюдения и почтовых ящиков, пластиковых окон и ремонт подъездов.

«ТОС - отличная возможность решить вопросы благоустройства своего дома и двора эффективно и быстро. Инструмент очень удобный, поддержка этого направления на региональном уровне растет из года в год. Приглашаю всех неравнодушных граждан, которым небезразлична судьба места, где вы живете, присоединяться к движению ТОС и вместе сделать Псков уютнее, безопаснее и красивее», - сказал по итогам конкурса глава города Пскова Борис Елкин.

В администрации напомнили, что для регистрации территориального общественного самоуправления необходимо обратиться в управление по градостроительной деятельности администрации города Пскова по адресу: улица Яна Фабрициуса, дом №2а, телефон: 66-84-72.