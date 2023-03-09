Общество

Еще одного безнадзорного пса удалось отловить в Дно. ФОТО

Еще одного безнадзорного пса удалось отловить в городе Дно. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Дновского района Михаил Шауркин.

Фото: Михаил Шауркин / Telegram

«Вчера ловцам из порховского приюта для животных "Добрый" удалось поймать одну безнадзорную собаку в районе площадки твердых бытовых отходов между пятиэтажными домами на улице Коммунистической», - рассказал Михаил Шауркин и отметил, что в администрацию Дновского района неоднократно поступали устные жалобы на данную собаку.

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Всего с 1 января 2023 года на территории города Дно удалось отловить 15 собак:

2 собаки с улицы Советской,

1 собаку с улицы Горького,

2 собаки с улицы Железнодорожной,

1 собаку с улицы Строителей,

2 собаки из микрорайона «Черёмушки»,

1 взрослую собаку и 5 щенков из микрорайона «Черёмушки»,

1 собаку с улицы Коммунистической.

Работы в данном направлении продолжаются, заверил Михаил Шауркин.

Ранее сообщалось о стае собак, которая терроризирует горожан.