Еще одного безнадзорного пса удалось отловить в Дно. ФОТО

Еще одного безнадзорного пса удалось отловить в городе Дно. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Дновского района Михаил Шауркин.
Фото: Михаил Шауркин / Telegram
«Вчера ловцам из порховского приюта для животных "Добрый" удалось поймать одну безнадзорную собаку в районе площадки твердых бытовых отходов между пятиэтажными домами на улице Коммунистической», - рассказал Михаил Шауркин и отметил, что в администрацию Дновского района неоднократно поступали устные жалобы на данную собаку.
Всего с 1 января 2023 года на территории города Дно удалось отловить 15 собак:
Работы в данном направлении продолжаются, заверил Михаил Шауркин.
Ранее сообщалось о стае собак, которая терроризирует горожан.