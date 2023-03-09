Общество

Креветки из Гренландии не прошли проверку на границе РФ в Псковской области

Ввоз 18,6 тонны креветок, окуня и замороженного чёрного палтуса из Гренландии запретили на российско-латвийском участке государственной границы РФ в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Фото здесь и далее: Северо-Западное межрегиональное управление Россельхознадзора

При проведении ветеринарного контроля в пункте пропуска «Убылинка» инспектор ведомства установил, что государственная ветеринарная служба Дании не направила предварительное уведомление в виде сканированной копии сертификата на продукцию, следующую в адрес получателя Евразийского экономического союза.

Ввоз более 18 тонн креветок и рыбы на таможенную территорию ЕАЭС запрещен, оформлен акт о возврате груза. Товар вернули на сопредельную территорию.