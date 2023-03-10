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Общество

Наталья Исакова поздравила архивистов и исследователей с профессиональным праздником

10.03.2023 12:11|Псков

Директор Государственного архива Псковской области Наталья Исакова поздравила архивистов и исследователей с Днем архивов. Поздравление опубликовано в Telegram-канале «Архивный документ».

Фото здесь и далее: Telegram-канал «Архивный документ»

«Этот праздник учрежден в марте 2003 года, - напомнила Наталья Исакова. - Выбор даты пал на тот день, когда Петром I был подписан первый в России государственный акт. Его полное наименование – "Генеральный регламент или устав, по которому государственные коллегии, також и все оных принадлежащих к ним канцелярий и контор служители, не только во внешних и внутренних учреждениях, но и во отправлении своего чина подданнейше поступать имеют"».

Именно благодаря Петру появилась такая государственная должность как актуариус (архивариус), отметила директор регионального госархива. Решением государя архивы были созданы во всех органах власти. Сегодня в российских архивах хранятся миллионы дел, самые ранние из материалов относятся к XI веку. И при этом ежедневно фонды пополняются все новыми и новыми документами.

«Поздравляем всех архивистов с праздником. Сил вам, терпения, бережливых и увлеченных историей пользователей. Поздравляем и благодарим исследователей, которые проявляют интерес к архивным документам. Вы стимулируете нас к поиску новых форм работы, технического оснащения выставок, публикации материалов. Спасибо всем вам!» – продолжила Наталья Исакова.

Она отметила, что задача архивистов – не только каталогизировать эти материалы, описать их и предоставить возможность знакомиться с ними. Одна из ключевых задач – сберечь данные документы, восстановить утраты, создать особые условия для хранения.

Теги: #Государственный архив Псковской области
Источник: Псковская Лента Новостей
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