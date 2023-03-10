Наталья Исакова поздравила архивистов и исследователей с профессиональным праздником

Директор Государственного архива Псковской области Наталья Исакова поздравила архивистов и исследователей с Днем архивов. Поздравление опубликовано в Telegram-канале «Архивный документ».
Фото здесь и далее: Telegram-канал «Архивный документ»
«Этот праздник учрежден в марте 2003 года, - напомнила Наталья Исакова. - Выбор даты пал на тот день, когда Петром I был подписан первый в России государственный акт. Его полное наименование – "Генеральный регламент или устав, по которому государственные коллегии, також и все оных принадлежащих к ним канцелярий и контор служители, не только во внешних и внутренних учреждениях, но и во отправлении своего чина подданнейше поступать имеют"».
Именно благодаря Петру появилась такая государственная должность как актуариус (архивариус), отметила директор регионального госархива. Решением государя архивы были созданы во всех органах власти. Сегодня в российских архивах хранятся миллионы дел, самые ранние из материалов относятся к XI веку. И при этом ежедневно фонды пополняются все новыми и новыми документами.
Она отметила, что задача архивистов – не только каталогизировать эти материалы, описать их и предоставить возможность знакомиться с ними. Одна из ключевых задач – сберечь данные документы, восстановить утраты, создать особые условия для хранения.