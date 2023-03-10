Общество

Столетний ветеран Великой Отечественной войны ушел из жизни в Пыталовском районе

На 101 году 8 марта ушел из жизни участник Великой Отечественной войны, ветеран труда Иван Михайлов. Об этом в своём Telegram-канале сообщила глава Пыталовского района Вера Кондратьева.

Фото: Вера Кондратьева / Telegram

«Иван Андреевич Михайлов родился 9 января 1923 года в Пыталовском районе. Окончил 4 класса русской основной школы, работал в хозяйстве отца. 2 августа 1944 года был призван на военную службу военкоматом города Пыталово. Воевал в стрелковом полку, в 1944 году получил контузию. После излечения был направлен на строительство укрепрайона на Карельском перешейке. 6 марта 1947 года демобилизован. После работал в сельском хозяйстве Пыталовского района», - написала она.

Он был награждён орденом Отечественной войны II степени, медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», медалью «За трудовую доблесть», медалью Жукова.

«Иван Андреевич прожил большую жизнь: был женат, воспитал двоих детей, 4 внуков и 7 правнуков. Выражаю искренние соболезнования родным и близким в связи с кончиной Ивана Андреевича», - добавила Вера Кондратьева.