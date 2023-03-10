Общество

Центр военно-спортивной подготовки в Псковской области планируют открыть в мае

Центр военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания в Псковской области планируют открыть в мае. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Видео: Михаил Ведерников / Telegram

«Мы рассчитываем, что Центр начнет свою работу в мае. Команда инструкторов уже прошла базовую подготовку в Российском университете спецназа. К слову, минимальный средний балл инструкторов " твердая четверка" - хороший, уверенный результат. Среди первых курсантов мы рассчитываем набрать порядка 100-150 детей, которые пройдут многостороннюю программу подготовки», - сказал Михаил Ведерников в видеообращении.

Глава региона осмотрел помещения для временного размещения регионального Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания.

Учебные и административные помещения разместятся в одном из зданий ПсковГУ на улице Некрасова. Для спортивной подготовки планируется использовать помещения на улице Льва Толстого.

На подготовку помещений из регионального бюджета направят около 14 млн рублей, что позволит провести необходимый косметический ремонт.

«Планируем завершить ремонт через 1,5-2 месяца. Договорились с руководством дивизии, что для отработки стрелковых навыков учащихся центра сможем задействовать полигоны Псковского гарнизона», - добавил Михаил Ведерников.