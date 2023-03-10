Вакцинацию от коронавируса возобновят в Великих Луках с 13 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Великолукской межрайонной больнице.
Во всех подразделениях Великолукской межрайонной больнице, а так же в мобильном пункте вакцинации в ТЦ «Апельсин» возобновляется вакцинация населения, против новой коронавирусной инфекции.
Записаться на вакцинацию и ревакцинацию можно на Едином портале государственных услуг, а так же можно записаться и узнать режим работы прививочных кабинетов по телефону:
Так же вакцинацию можно пройти в мобильном пункте вакцинации в ТЦ «Апельсин» по адресу: улица Вокзальная, 13а, первый этаж.
График работы: понедельник-пятница с 11:00 до 18:00, суббота с 11:00 до 14:00, воскресенье - выходной (для граждан без предварительной записи).