Общество

Вакцинацию от коронавируса возобновят в Великих Луках

Вакцинацию от коронавируса возобновят в Великих Луках с 13 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Великолукской межрайонной больнице.

Во всех подразделениях Великолукской межрайонной больнице, а так же в мобильном пункте вакцинации в ТЦ «Апельсин» возобновляется вакцинация населения, против новой коронавирусной инфекции.

Записаться на вакцинацию и ревакцинацию можно на Едином портале государственных услуг, а так же можно записаться и узнать режим работы прививочных кабинетов по телефону:

в поликлинике №1 - 8(81153)7-88-99;

в поликлинике №2 - 8(81153)9-19-80;

в поликлинике №3 - 8(81153)7-28-62;

в филиале «Куньинский» - 8(81149)2-14-01.

Так же вакцинацию можно пройти в мобильном пункте вакцинации в ТЦ «Апельсин» по адресу: улица Вокзальная, 13а, первый этаж.

График работы: понедельник-пятница с 11:00 до 18:00, суббота с 11:00 до 14:00, воскресенье - выходной (для граждан без предварительной записи).