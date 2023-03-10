Прошло три года со дня объявления ВОЗ пандемии коронавируса

Сегодня, 11 марта, прошло три года со дня объявления Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемии коронавируса в мире.
Коронавирус или COVID-19 выявили в Китае в декабре 2019 года. Тогда первые новости начали поступать из китайского города Ухань. Врачи обращали внимание на быстрый рост числа заболевших пневмонией неизвестной формы с тяжёлым протеканием и осложнениями, пишет calend.ru.
11 января 2020 года новое заболевание унесло жизнь первого человека, а далее число летальных исходов начало расти в геометрической прогрессии. Лабораторные исследования, сделанные китайскими специалистами, выявили новый вид коронавируса. 11 марта 2020 года глава ВОЗ объявил о том, что новое заболевание приобрело характер пандемии. Только после этого решения большинство стран начали принимать срочные жёсткие меры противоэпидемического характера: карантин, закрытие авиасообщений, введение локдаунов, ограничения на внутренние перемещения между регионами внутри стран, дистанционное обучение в школах и ВУЗах, отмена спортивных соревнований и состязаний, концертов, перевод сотрудников большинства компаний на удалённую работу и т.д.
Первую смерть от коронавируса в России зарегистрировали в марте 2020 года. Вакцинация от коронавируса в Псковской области началась в январе 2021 года.
Кроме того, в начале 2021 года в областном центре возвели еще и детский корпус инфекционной больницы на 60 коек. Его строительство поддержал президент России Владимир Путин 15 сентября 2021 года. Прием маленьких пациентов в детском корпусе начался с 1 февраля 2021 года.
Строительство всех новых инфекционных корпусов в регионе велось силами Минобороны. Они полностью оснащены самым современным медицинским оборудованием. Это современные компьютерные томографы, аппараты ЭКМО, аппараты гемодиализа, ИВЛ, УЗИ, рентген и суперсовременное эндоскопическое оборудование.