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Общество

Прошло три года со дня объявления ВОЗ пандемии коронавируса

11.03.2023 09:37|ПсковКомментариев: 0

Сегодня, 11 марта, прошло три года со дня объявления Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемии коронавируса в мире.

Коронавирус или COVID-19 выявили в Китае в декабре 2019 года. Тогда первые новости начали поступать из китайского города Ухань. Врачи обращали внимание на быстрый рост числа заболевших пневмонией неизвестной формы с тяжёлым протеканием и осложнениями, пишет calend.ru.

11 января 2020 года новое заболевание унесло жизнь первого человека, а далее число летальных исходов начало расти в геометрической прогрессии. Лабораторные исследования, сделанные китайскими специалистами, выявили новый вид коронавируса. 11 марта 2020 года глава ВОЗ объявил о том, что новое заболевание приобрело характер пандемии. Только после этого решения большинство стран начали принимать срочные жёсткие меры противоэпидемического характера: карантин, закрытие авиасообщений, введение локдаунов, ограничения на внутренние перемещения между регионами внутри стран, дистанционное обучение в школах и ВУЗах, отмена спортивных соревнований и состязаний, концертов, перевод сотрудников большинства компаний на удалённую работу и т.д. 

Первую смерть от коронавируса в России зарегистрировали в марте 2020 года. Вакцинация от коронавируса в Псковской области началась в январе 2021 года.

 
В Псковской области за все время пандемии COVID-19 подтвердили у 127 510 человек, выздоровели почти 125 023 пациентов, умерли 1 965 человека. В первый год пандемии в Псковской области для региональной инфекционной больницы построили многофункциональные медицинские центры — в Пскове (на 200 коек) и в Великих Луках (на 100 коек).
 

 

Кроме того, в начале 2021 года в областном центре возвели еще и детский корпус инфекционной больницы на 60 коек. Его строительство поддержал президент России Владимир Путин 15 сентября 2021 года. Прием маленьких пациентов в детском корпусе начался с 1 февраля 2021 года.

 

Строительство всех новых инфекционных корпусов в регионе велось силами Минобороны. Они полностью оснащены самым современным медицинским оборудованием. Это современные компьютерные томографы, аппараты ЭКМО, аппараты гемодиализа, ИВЛ, УЗИ, рентген и суперсовременное эндоскопическое оборудование.

Теги: #ВОЗ #коронавирус #пандемия
Источник: Псковская Лента Новостей
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